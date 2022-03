Lo mejor del teatro panameño

Siempre era noche

Teatro panameño en el Festival Internacional De Artes Escénicas

por Roberto Enrique King – FAE

La oferta nacional en el 11° FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS (FAE 2022), que se realizará en abril próximo, estará impecablemente representada con la puesta en escena de seis obras de teatro que se suman a este extraordinario encuentro internacional artístico de carácter anual, que vuelve este año a la presencialidad con el propósito fundamental de impulsar la reactivación económica, el fortalecimiento de la cultura y contribuir a la salud mental y espiritual de nuestro público, con los auspicios principales de Micultura. Iberescena y Alcaldía de Panamá.

La franja horaria de representaciones panameñas será a las 6 p m todos los días y se inicia el martes 5 en el Teatro Anita Villalaz, con el monólogo CORAZÓN DELATOR – obra original de Edgar Allan Poe – a cargo del actor y director, Abdiel Tapia. Inmediatamente después y en el mismo escenario, se presentará la actriz Maritza Vernaza con su monólogo SIEMPRE ERA NOCHE, de Diego Montoya.

El miércoles 6 será el turno de la obra RED, creación colectiva dirigida por Renán Fernández, a cargo del Grupo Samón, en el Estudio Multiuso del GECU, y continúa la programación el jueves 7, en el Teatro Anita Villalaz, con la puesta en escena de LA BESTIA, escrita y dirigida por Roy Williams, en tanto el viernes 8, también en el Estudio Multiuso del GECU, se presentará RE:VERSIONES, obra de Javier Stanziola dirigida por él.

Y finalizando la franja nacional, que en el caso del FAE busca aglutinar lo mejor del teatro de búsqueda y experimentación que se da en nuestro medio, el sábado 9 también el Estudio Multiuso del GECU será el escenario para la presentación de la obra LA CASA DE BERNARDA ALBA, de Federico García Lorca, dirigida por Renán Fernández y a cargo de la Compañía Malapuñalada.

Los boletos estarán a la venta pronto en Tustiquetes.com a precios muy accesibles. Más información en info@faepanama.org o FAE Panamá en redes.

La Bestia

