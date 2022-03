The Panama News blog links, March 10, 2022

The Panama News blog links

Canal, Maritime & Transport / Canal, Marítima & Transporte

Lloyd’s List, Sanctions will affect supply chains beyond conflict region

Reuters, China tests freedom of navigation with partial sea closure

Seatrade, Filipino seafarers start arriving home from Ukraine

Mundo, Aumento de precio del búnker y transporte

Economy / Economía

Metro Libre, Un consorcio coreano hará el túnel de Línea 3 del Metro

TVN, Aumento en precios de cereales por guerra entre Rusia y Ucrania

Stiglitz & Weisbrot, The IMF’s agreement with Argentina could be a game changer

Investor Place, Meta stock cratered over 38% based on a less than 1% drop in DAUs

ICIJ, The Russia Archive: the offshore wealth of powerful Russians

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

ZME Science, Researchers sequence the potato’s entire genome for the first time

Metro Libre, Europeo investigará uso de software espía Pegasus

The Record, Inside Conti leaks: The Panama Papers of ransomware

Georgia Tech, New study finds COVID alters gray matter volume in the brain

TVN, Sáez Llorens: ¿El fin de la pandemia a mediados de año?

News / Noticias

AP, Niños panameños regresan a las aulas tras dos años de ausencia

EFE, Mujeres en Panamá marchan por la protección de las niñas

Reuters, Cubans protest in Havana as Panama tightens visa requirements

El País, Venezuela releases US prisoners after meeting with White House officials

The Costa Rica News, UN treaty on plastic waste is in the works

Business Insider, Russian steel billionaire calls Ukraine invasion a “huge tragedy”

Newsweek, Russian Orthodox leader blames invasion on Ukraine’s ‘gay pride’

ABC, Proud Boys leader charged in Capitol attack

Opinion / Opiniones

Litt, What democracy’s advocates can learn from Ukrainians

Greenwald, Victoria Nuland’s confession

Remezcla, What Latin American leaders say about Russia’s invasion of Ukraine

Turner, No a la violencia y acoso en el trabajo y centros educativos

Garibaldo, Un nuevo inicio de clases

Guevara Mann, Todos somos Ucranianos

Culture / Cultura

Metro Libre, ¡La sonera de Panamá triunfa en la música!

Com!c Sands, Texas students heckle anti-trans GOP candidate

The Ring, The best I faced: Anselmo Moreno

Yo-Yo Ma, Emanuel Ax & Leonidas Kavakos, Ukrainian national anthem

Margaret Atwood, at a demonstration in Toronto.

