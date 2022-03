Lo que dicen de la impunidad para Ricardo Martinelli

En España cuatro agentes de la Guardia Civil fueron detenidos por espionaje contra una mujer que las autoridades dicen que ordenó Martinelli. Panamá no lo extraditará, pero estos y los cargos de lavado de dinero de Odebrecht en Europa, más los probables cargos de lavado de dinero de Estados Unidos, hacen que otro vuelo desde Panamá se vuelva cada vez menos posible para el maleante / expresidente. La caracterización de la situación por el editor de Panama News, Eric Jackson. Foto por la Guardia Civil. Vistas de personas a las que promete haber arrestado de todos modos

Sin justicia no hay democracia. Irónicamente dos magistrados del @tepanama pisotearon la justicia ayer — Lina (@LinaVegaAbad) March 24, 2022

El señor Ricardo Martinelli goza de fuero penal electoral por su condición de presidente del citado colectivo político, y no por ser candidato, por lo que no está compitiendo con ningún otro partido ni candidato, y el proceso electoral interno está a cargo de un organismo independiente de la cúpula partidaria que es la Comisión Nacional de Elecciones Internas. Magistrado Eduardo Valdés Escoffery, salvando su voto

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~