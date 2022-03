¿Wappin? A mix for troubled times / Una mezcla para tiempos difíciles

Ukrainian singer Tina Karol. Wikimedia photo by Okras.

Songs to rouse you to action and calm down afterward

Canciones para despertarte a la acción y calmarte después

Jefferson Airplane – Greasy Heart

https://youtu.be/1ckv1v9GWRk

Rubén Blades – Tras la Tormenta

https://youtu.be/YU0A82b8yQY

Florence + The Machine – King

https://youtu.be/L62LtChAwww

Wolf Alice – Bobby

https://youtu.be/d43pMOF_MQI

Mon Laferte & Mujeres del Viento Florido – Te Vi

https://youtu.be/Nxx_b0QY-LQ

Residente & Ibiye – This Is Not America

https://youtu.be/GK87AKIPyZY

Bob Marley – No Woman No Cry

https://youtu.be/2Dq33kK9nDU

Sebastián Yatra & John Legend – Tacones Rojos

https://youtu.be/SsjVHBvh1HQ

Evaluna Montaner – Refugio

https://youtu.be/k1FiacCrjoU

Jochen Rueckert Quartet Plays Charlie Parker

https://youtu.be/zg0U65P1RFQ

Cream – Spoonful (1967 at Detroit’s Grande Ballroom)

https://youtu.be/hH_YhoULx4A

Esperanza Spalding – Tiny Desk (Home) Concert 2022

https://youtu.be/2arc30068Wk

Son Miserables – Mirame

https://youtu.be/ylhC3KCkVO0

Pussy Riot – PUNISH

https://youtu.be/maop5IPUzLE

Tina Karol and Amelia Anisovych – Together with Ukraine (Разом з Україною)

https://youtu.be/9vds9DZcGj8

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~