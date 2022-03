¿Wappin? Conciencia cuando la necesitamos / Conscience when we need it

Prince. Graphic by Johnny Silvercloud.

A Friday recharge

Una recarga de viernes

Bob Marley – Three Little Birds

https://youtu.be/rBDNKFo_nhI

Aisha & Mad Professor – Creator

https://youtu.be/m8CMinoLkq4

Mark Anthony – Nada de Nada

https://youtu.be/bUab_Wn2qCM

Fugees – Killing Me Softly With His Song

https://youtu.be/oKOtzIo-uYw

La India – Seduceme

https://youtu.be/aWHjKKph9Jc

The Pretenders — I’ll Stand By You

https://youtu.be/vKl7DrQj9ig

Lord Cobra y los Pana Afros – Down the River

https://youtu.be/dqjb-ISo5qs

Mon Laferte & Enrique Bunbury – Mi Buen Amor

https://youtu.be/13m9v78uNJk

Prince – Raspberry Beret

https://youtu.be/l7vRSu_wsNc

Natalia Lafourcade – Soledad y El Mar

https://youtu.be/yAxu-KWKoOg

Sting – Russians

https://youtu.be/r5qhS9Ic96A

Séptima Raíz – Conciencia

https://youtu.be/w3jN4WOZOfg

Yasmin Williams – Tiny Desk (Home) Concert

https://youtu.be/nKDoVuG7uZ0

