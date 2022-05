Wappin? Our belated musical mix / Nuestra mezcla musical, ya tarde

Friday playlist delayed thanks to Claro

Lista de reproducción del viernes retrasada gracias a Claro

Frank Zappa – Weasels Ripped My Flesh

https://youtu.be/OP-cQa3eEZk

Kany Garcia & Alejandro Sanz – Muero

https://youtu.be/uJrbkz7Hy2E

Roger Waters – The Bravery of Being Out of Range

https://youtu.be/JamLmpVOgE0

Dolly Parton – When Life is Good Again

https://youtu.be/zEUYlo6OoDY

Ulpiano Vergara – Mi Persona Favorita

https://youtu.be/6qRBJiMeuRM

The Barefoot Movement — Bad Moon Rising

https://youtu.be/p4c_zNf9BUg

Jefferson Airplane – When the Earth Moves Again

https://youtu.be/UCmS53zUVZM

Mezcla Mon Laftere 2022

https://youtu.be/MayObo3sYio

Charles Mingus –1965 bootleg / documentary

https://youtu.be/T2KDM6TA6ow

