¿Wappin? Rainy day music / Música de día lluvioso

Boza performs for prisoners in Bogota. Photo from his Twitter feed.

Boza actúa para presos en Bogotá. Foto de su cuenta de Twitter.

Sonidos para crecer y renovarse

Sounds to grow and renew

Boza – San Andrés

https://youtu.be/mq3S6eRtwEc

Barry Mann – Who Put the Bomp

https://youtu.be/lXmsLe8t_gg

Prince & The Revolution – Purple Rain

https://youtu.be/bm03wqLY3Nc

Carlos Santana & John McLaughlin – A Love Supreme

https://youtu.be/p2IpZb3osxY

Ismael Rivera con Kako y Su Orquesta – Cantar Maravilloso

https://youtu.be/khuRDG0eCto

Mon Laferte – No Soy Para Ti

https://youtu.be/NaLSPQvQHaU

Billy Bragg – Never Buy The Sun

https://youtu.be/l1P6KUyOhBc

Any Tovar – Corazón En Huelga

https://youtu.be/GFIKo4YEqFw

Avril Lavigne medley at the 2022 Juno Awards

https://youtu.be/rK5GUFk5WuM

Little Eva – The Locomotion

https://youtu.be/lNNW0SPkChI

Yomira John – Solita

https://youtu.be/9B4G7wppIuY

Osvaldo Ayala – Dos Rumbos

https://youtu.be/05y0-xOrqIc

Lady Gaga – Hold My Hand

https://youtu.be/O2CIAKVTOrc

Roger Waters – The Gunner’s Dream

https://youtu.be/aC9rY4HeN6A

Samy y Sandra Sandoval – Por Culpa de Mi Pasado

https://youtu.be/145T5Nvqi9g

