The Panama News blog links, June 9, 2022

The Panama News blog links

a bilingual Panama-centric selection of other people’s work

una selección bilingüe Panamá-céntrica de las obras de otras personas

If you are not bilingual Google Translate usually works

Si no eres bilingüe, el traductor de Google generalmente funciona

Canal, Maritime & Transport / Canal, Marítima & Transporte

Mundo Marítimo, Cuarta terminal de contenedores en Colón

Hellenic Shipping News, Panama backs amendments to improve seafarers’ lot

Mundo Marítimo, Puerto Futuro de Colombia en tramite en Barranquilla

Reuters, Greek court overturns decision allowing US seizure of Iranian oil cargo

Wonderful Engineering, First autonomous cargo ship transoceanic voyage

Reuters, Automakers back restoration of California emissions authority

EFE, El aeropuerto de Santiago de Chile busca tener hidrógeno verde

Science & Technology / Ciencia & T ecnología

Mongabay, Noise pollution spooks whales the way predators would

ONU Noticias, Una ráfaga de radio rápida a 3 mil millones de años luz de distancia

Mongabay, Why are tropical birds more colorful?

Gizmodo, Earbuds designed especially for kids

There is always a lag of several years in these US national statistics. The COVID epidemic has made the lags worse, and the death tolls worse. However, the general proportions of suicides, criminal homicides, justifiable homicides and accidental deaths still hold.

News / Noticias

TVN, Primer trimestre escolar: deficiencias, ausentismo y miedo

Telemetro, Chepo complacido con veto de proyecto sobre lago Bayano

Metro Libre, Médico pidió licencia sin sueldo y quedó San Félix, Chiriquí, sin alcalde

Prensa Latina, Cuba and Panama seek to strengthen parliamentary ties

El País, El Salvador accused of torture, arbitrary arrests and deaths in custody

Al Jazeera, Moscow’s chief rabbi leaves Russia amid pressure to back war

AP, Vietnam’s health minister arrested over COVID test gouging

EFE, Papa Francisco: Recortes en salud es un atentado contra la humanidad

AP, Biden sidelines Guaidó for summit

Daily Dot, TPUSA’s Benny Johnson demands underage girls start getting pregnant

AP, ‘Great resignation’ reaches White House with staff turnover

Tallahassee Democrat, DeSantis aide belatedly registers as a foreign agent

Miami Herald, Florida undercounted COVID cases and deaths

El País, CIA spying on Assange’s lawyers could annul US extradition bid

Fox “News” was directly involved in the January 6 Insurrection and they are terrified for Americans to hear the truth. pic.twitter.com/123tj9hrdO — MeidasTouch.com (@MeidasTouch) June 8, 2022

Opinion / Opiniones

Buruma, Stop blaming the Russian soul

Klein, Did the assault weapons ban of 1994 bring down mass shootings?

Woischnik & Hügel, La Cumbre de las Américas de Joe Biden

Mena, Minería sin dios y ley

Noriega, Conflicto de intereses

Turner, SOS ante el manejo de los desechos de Panamá

Zúñiga, Cuando la ambición se impone sobre los valores

Radar, Candidaturas independientes: ¿Camino cuesta arriba?

Blades, Sobre el fallo del 20 de mayo del 2022 y los Martinelli

Culture / Cultura

La Estrella, Entradas al Festival Alfredo Saint Malo con opción de pago por donación

BBC, Canada’s men go on strike forcing Panama friendly to be called off

La Estrella, Honor al Tristán Solarte

Remezcla, Sech Releases Summer Anthem ‘Noche De Teteo’

USA Today, PGA suspends Saudi-backed LIV Golf Series participants

Sjölin, Old lesbian expresssions to remember when watching Gentleman Jack

Clarín, ¿Por qué Banksy es un artista anónimo?

The Onion, Abortion law requires women to spend night in creepy old house on hill

AP, Rafael Warnock’s children’s book coming this fall

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~