¿Wappin? Una mezcla de encrucijada marítima / A maritime crossroads mix

Churupaca’s Juana Aguirre in Santiago, Chile. Photo by Nelson.

Sounds in transit / Sonidos en tránsito

Of Monsters and Men – Lonely Weather

https://youtu.be/IHxRqJ-9D4M

Erika Ender – Abrázame

https://youtu.be/chzrpOa4VDc

Mon Laferte – Supermercado

https://youtu.be/skyk3T7Hu1g

Camilo & Alejandro Sanz – NASA

https://youtu.be/wDdYBpZWR_U

Julieta Venegas – Caminar Sola

https://youtu.be/ItcfN5lKQos

Cantar con el Alma – La Sortija Que Me Dio

https://youtu.be/dZqbaxb1Kxw

Ensalada De Pulpo – Intense

https://youtu.be/uabSft8qabs

Manu Dibango – Soul Makossa

https://youtu.be/o0CeFX6E2yI

Black Stalin – Burn Dem

https://youtu.be/6N4wrrxgaWU

Milagros Blades & Mecanik Informal – Solo de percusion folklorica panameña

https://youtu.be/PhW1fpjU2Cg

Rubén Blades – Sicarios

https://youtu.be/sF2InmynRjE

Churupaca – Tu Culpa

https://youtu.be/ytrqkYsM0gs

Billie Eilish acoustic show in Bonn

https://youtu.be/bwbaZ9qCSAE

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~