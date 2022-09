The stand almost directly across the Pan-American Highway appears to prosper, although it was not all that busy on a Saturday afternoon. This, and the other micro-establishments shown on this page, are all along the eastbound land from Penonome to Anton. On a Sunday there will be more traffic that direction, and people wanting to buy things to take back to the city with them.

El kiosko casi directamente al otro lado de la Carretera Panamericana parece prosperar, aunque no estaba tan ocupado un sábado por la tarde. Este y los otros micro-empresas que se muestran en esta página están a lo largo de la tierra hacia el este desde Penonome hasta Anton. Un domingo habrá más tráfico en esa dirección y gente que quiere comprar cosas para llevarse a la ciudad.

The Establishment rarely counts them, but informal establishments do count

El Establecimiento rara vez las cuenta, pero las empresas informales sí cuentan

photos and caption by Eric Jackson

Like most new businesses, new informal business also usually fail.

Como la mayoría de los nuevos negocios, los nuevos negocios informales también suelen fracasar.

This one is closed on this afternoon, but not abandoned.

Este está cerrada esta tarde, pero no abandonado.

Three that are grouped together and apparently thrive.

Tres que se agrupan y aparentemente prosperan.

