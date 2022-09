Marcus Garvey honrado en un monumento en Amador

Marcus Garvey fue el primer Rastaman… Burning Spear, Not Guilty

Panamá: develan estatua del insigne Marcus Garvey

por Alberto Barrow

El miércoles 31 de agosto de 2022, en un acto histórico que ha de trascender nuestro tiempo, se realizó la develación de una estatua del gran pensador e impulsor del Panafricanismo, Marcus Mosiah Garvey, nacido en Jamaica en 1887, cuyos ideales de unidad así como la reivindicación económica, política y cultural de los descendientes de millones de personas esclavizadas, que fueron trasegados desde África a esta y otras partes del mundo, causaron un gran impacto; sus acciones tuvieron una extraordinaria resonancia , a principios del siglo XX, y aún hoy nutren las luchas de los afrodescendientes en la diáspora.

La ceremonia de develación de la estatua se llevó a cabo en la Plaza de la Cultura y de las Etnias, ubicada en Amador, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Afrodescendientes, declarada desde el 2020 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Marcus Mosiah Garvey, escritor, periodista, poeta, activista y emprendedor visionario, generó un movimiento mundial de dignificación de los afrodescendientes, contando con amplios seguidores entre los trabajadores afrocaribeños que arribaron al istmo de Panamá, en distintas oleadas migratorias. Hoy, los descendientes de esos zapadores antillanos le rinden postrer homenaje a quien fuera un gran líder cuya influencia pervive.

Nota de la redacción: Marcus Garvey era anterior a la denominación rastafari. Sin embargo, les dijo a sus seguidores: “Miren hacia África para la coronación de un rey negro”, y predijo además que el fin del dominio colonial en África comenzaría cuando ese rey derrotara a un ejército europeo. Un príncipe amárico (ras) Ras Tafari Makonnen, del que se dice que era del lado de su madre de un linaje que se remonta a Salomón y la Reina de Saba, ascendió al trono de Etiopía en 1930 y, desplazado de su capital en 1934 por un invasión por parte del ejército fascista italiano de Mussolini, se fue al extranjero para reunir ayuda extranjera, regresó para liderar a la Gideon Force que resistía en Addis Abeba en 1941. Por lo tanto, los rastafaris modernos consideran a Garvey como un profeta.

