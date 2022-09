¿Wappin? ¡Muevete! / Move On!

En tantos sentidos…

In so many senses…

Carlos Ubarte & Jahaziel Arrocha – September

https://youtu.be/qy5bK75VJDM

Esperanza Spalding – I Know You Know

https://youtu.be/3hj9d8EWGzs

Kokoroko – Colonial Mentality

https://youtu.be/zUnKDK1iklo

Mon Laferte – Amor Completo

https://youtu.be/CrGJvgKwrpU

Zoé & Denise Gutiérrez – Besame Mucho

https://youtu.be/Jr6wp4COGnY

Janis Joplin – Ball and Chain

https://youtu.be/SHibvZD9AfA

Beyoncé – Listen

https://youtu.be/5Bh_b3sVxeQ

Black Pumas – Colors

https://youtu.be/2hImXOmh16g

Grateful Dead – Eyes of the World

https://youtu.be/ij14tjj5PNs

Rolling Stones – Gimme Shelter

https://youtu.be/9H74frZM7t0

Tash Sultana – Jungle

https://youtu.be/eo8bgXPlKmU

Maceo Parker et al – Shake Everything You’ve Got

https://youtu.be/xTfRjihu2rY

Victor Boa – Sabor panameño

https://youtu.be/061Fyd4XsAI

