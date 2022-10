Polo Ciudadano, Los retos del movimiento popular panameño

Foto del Twitter de Convergencia Sindical.

La Unidad de las Alianzas y Unidad Política

por Polo Ciudadano

El sábado 24 de septiembre el Polo Ciudadano de Panamá realizó el Foro “La explosión popular de julio en Panamá. Balance y perspectivas”. Se contó con la participación como conferencistas de Ileana Corea por Juventud Revolucionaria; Fernando Ábrego por ASOPROF – Alianza Pueblo Unido por la Vida; Juan Ramón Herrera de la AEVE – Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado, y nuestro compañero Félix Villarreal por el Polo Ciudadano. Cada participante realizó importantes aportes al análisis de la situación de crisis y estallido social que movilizó al país, exponiendo sus experiencias y alternativas para continuar las luchas y fortalecer al movimiento popular.

Se hizo una evaluación de las luchas de julio pasado, de lo actuado por el movimiento organizado y de lo espontáneo en la respuesta popular, del proceso de la huelga y los cierres de calles, del papel determinante de las comunidades ngäbes y campesinas, de la instauración de la mesa del diálogo, de las victorias parciales, pero victorias, al fin y al cabo, y se hicieron estimaciones acerca del futuro inmediato y de los retos que tiene el movimiento popular panameño.

Se ponderó como un factor decisivo del éxito, la participación masiva de los sectores populares en las calles, como también de la unidad del movimiento. Unidad que, al inicio tuvo dificultades, pero se fue forjando al calor de la lucha popular, demostrándose que fue necesaria y decisiva para obligar al gobierno a sentarse a negociar y cesar las maniobras divisionistas que se internaron desde la vicepresidencia de la República.

La unidad hizo posible que las demandas de la lucha popular se materializaran en: un diálogo televisado que fue muy educativo para el país, en el congelamiento del precio de la gasolina en B/. 3.25 por galón, en un compromiso por una rebaja significativa de una canasta básica de 80 artículos (que luego no se ha cumplido cabalmente por sabotaje de empresarios y gobierno, pero que, al menos logró precios accesibles en las ferias del IMA), un decreto de rebaja de un listado de medicamentos que también ha sido saboteado por el sector privado.

Por estas razones, el criterio unánime de los participantes del Foro organizado por el Polo Ciudadano es que, para sostener los logros alcanzados, en el futuro inmediato se requiere mantener la unidad de las dos alianzas y el Frente del Oriente Chiricano, Indígena y Campesino, para seguir movilizando juntos y negociando juntos. Solo la unidad en la movilización y negociación obligará al gobierno a respetar lo acordado y a la patronal a cesar el sabotaje.

Polo Ciudadano considera que existe otra dimensión del debate en el movimiento popular que es necesario abordar y pasa por transformar la movilización y las acciones de lucha en resultados estratégicos a mediano y largo plazo, que madure hacia un Movimiento Político popular y unitario, que proponga al país un gobierno alternativo que sí cumpla con las demandas de comida, medicinas y combustibles al alcance de los sectores populares y la clase trabajadora.

Aunque falta mucho por hacer en ese sentido, este año se han dado algunos pasos que indican la importancia y necesidad de la unidad popular, en el marco del próximo torneo electoral del 2024. Han surgido candidaturas a través de la libre postulación, que expresan la lucha popular de julio, tales como las de la profesora Maribel Gordón, Richard Morales y Priscilla Vásquez, entre otras y otros. Sin embargo, aún no se ha vertebrado un movimiento político en torno a ellas y ellos, que convoque a la unidad de todos los sectores populares para confrontar a las diversas variantes de precandidaturas que han sido lanzadas por la burguesía. Es una tarea pendiente y necesaria.

Impulsar la creación de un Frente Único Popular en la lucha social y política podría confrontar el diálogo impasible del gobierno y los empresarios, levantando la demanda de que se hable mediante el sufragio universal, a través de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE ORIGINARIA, cuyas decisiones se conviertan en leyes y en hechos, y no en palabras vacías y papeles mojados. Para ello se requerirá convocarla democráticamente, con otras reglas diferentes a las actuales de manera que los candidatos y candidatas que surjan de las luchas populares, puedan participar.

