¿Wappin? Hold onto The Dream! / ¡Aférrate al Sueño!

The late Christine McVie. Photo 2019 by Ralph_PH.

A Friday mix, some translated

Una mezcla de viernes, algunos traducidos

Christine McVie – Got A Hold On Me

https://youtu.be/Xg1t-fqhbf8

Junior Murvin’s Wailers – Rototom Sunsplash 2015

https://youtu.be/eVy7CpwcQiY

Bratty – Quédate

https://youtu.be/wnb689upngA

Bruce Springsteen – Follow That Dream

https://youtu.be/dac_PqCINA8

Rubén Blades & Jerry García – Muevete

https://youtu.be/ZWfYew3s_Nw

Zahara – Phendula

https://youtu.be/MU6oHf9oxTw

Susana Baca – Tiny Desk (Home) Concert

https://youtu.be/7WiGD2vOqDk

Irene Cara – What a Feeling

https://youtu.be/ba309hHIrwI

Of Monsters And Men – Wolves Without Teeth

https://youtu.be/qC2iNAhcm98

John Coltrane – Blue Train

https://youtu.be/HT_Zs5FKDZE

Paul McCartney – Tug of War

https://youtu.be/HlKaGm06Mn8

Florence + the Machine – Flow Festival 2022

https://youtu.be/ykHppfi-Nxc

Roger Waters – Two Suns in the Sunset

https://youtu.be/9wlisCoX6Nk

~ ~ ~