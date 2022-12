We are under a hacker attack / Estamos bajo un ataque de hacker

It appears that somebody coming through Facebook

has knocked out our main production computer

As in someone who purports to be living in the Philippines and originally from Mexico — but might be some invented persona from anywhere and with one of a range of motives — placed a video call that we could not stop. We don’t take phone or video calls. That forcible intrusion contained some sort of virus or such that disabled our main computer. The Panama News is back to its clunky backup and may well be in need of some computer repairs / replaceent that we can’t afford at the moment.

This is not the first time that we have been subject to electronic attack. Bear with us. We don’t go away so easily. Never have. But we do need to rebuild and extend the network so that this publication is more resilient, and will survive its editor no longer being able to produce this.

(And no, I DON’T want to consider any “I can monetize this” pitches.)

Eric Jackson

the editor

Parece que alguién, a través de Facebook, noqueó

a nuestra computadora de producción principal

Como en alguien que pretende vivir en Filipinas y ser originario de México, pero que podría ser una persona inventada de cualquier lugar y con una variedad de motivos, realizó una videollamada que no pudimos detener. No atendemos llamadas telefónicas ni videollamadas. Esa intrusión forzosa contenía algún tipo de virus o algo así que deshabilitó nuestra computadora principal. The Panama News ha vuelto a su copia de seguridad torpe y es posible que necesite algunas reparaciones/reemplazos de computadora que no podemos pagar en este momento.

Esta no es la primera vez que somos objeto de un ataque electrónico. Tenga paciencia con nosotros. No nos vamos tan fácilmente. Nunca tiene. Pero necesitamos reconstruir y ampliar la red para que esta publicación sea más resistente y sobreviva a que su editor ya no pueda producirla.

(Y no, NO quiero considerar ningúna vaina de “Puedo monetizar esto”).

Eric L. Jackson Malo

el redactor

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~