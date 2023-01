¿Wappin? La lista de reproducción del viernes / The Friday playlist

The late Daniel José Bulgin Yau Salvatierra. Photo from his Facebook page and adapted by The Panama News.

Friday Mix from The Crossroads of The World

Mezcla de viernes desde la encrucijada del mundo

Susana Baca – Hasta La Raíz

https://youtu.be/VM72i0OyWV4

Wynton Marsalis & Rubén Blades – El Cantante

https://youtu.be/TLYcpQF_USQ

Carlos Santana & Gato Barbieri – Europa

https://youtu.be/h4Mrp6wuSwk

Erika Ender – Así Eres Tú

https://youtu.be/oVEP8nkcANs

Donovan – Universal Soldier

https://youtu.be/gWhCtsaKIAw

Haydée Milanés & Carlos Varela – Los Días de Gloria

https://youtu.be/RywmZKM0YEg

Curtis Mayfield – People Get Ready

https://youtu.be/bj7W37ZG-nY

Margarita Luna – Perfidia

https://youtu.be/APwyBVU8qLI

The Corrs – Little Wing

https://youtu.be/hVq8TtPHYaw

Víctor Jara – Te Recuerdo Amanda

https://youtu.be/tkYvpjYCGZg

Valeria Ovando – Tu Fuerza de Mujer

https://youtu.be/XCJBN2JskDA

Mark Knopfler – Brothers In Arms

https://youtu.be/hlq4mhgB7cs

Angela Aguilar, Aida Cuevas & Natalia Lafourcade – La Llorona

https://youtu.be/KdWgysitPgU

Daniel Bulgin – Mosaico de Baladas

https://youtu.be/ifEjHkFVCUU

Mon Laferte – Festival del Huaso de Olmue 2023

https://youtu.be/-hGqyeg3Dbo

