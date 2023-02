La vaina de Martinelli en contra del periodismo

Martinelli arremetiendo contra la prensa cuando era presidente. Foto de la Presidencia.

Martinelli ataca a la prensa, otra vez

Nota de la redacción: Ya veamos las maniobras de Ricardo Martinelli Berrocal para secuestrar los bienes de medios y periodistas críticos — esta vez el reportero y editor de FOCO Mauricio Valenzuela, su gerente Anette Planells, la propia FOCO y la organización social y política Movimiento Independiente (MOVIN) que dirige Planells.

El gobierno de Martinelli de 2009 a 2014 fue un escaparate de insultos y agresiones a periodistas, de corte de telecomunicaciones a toda una región con fines políticos y, aunque aquí se haya podido convencer a los tribunales de que nada de eso ocurrió y a los fiscales de que no investiguen si ocurrió, de una ola de hackeos, escuchas y otras intervenciones contra medios, personas y organizacionesión diversas.

A esto hay que añadir también la irregular adquisición y posterior abuso de los periódicos de EPASA, cuya compra es objeto del próximo juicio de New Business, cuyo producto diario en curso se acerca a la definición original de la palabra “pornografía”: escribir sobre prostitutas.

(Utilicemos aquí la definición más amplia de prostitución para no señalar y difamar a las honradas trabajadoras del sexo: los trolls de los call centers con sus cantos de sirena de “robó pero hizo cosas” son put@s mucho más deshonrosas).

Las sórdidas actividades de los Martinellis han llegado a los tribunales y a las autoridades policiales de España, Suiza, Andorra y Estados Unidos, aunque el ex presidente sea experto en distorsionar el registro oficial de Panamá. Se ha convertido en un grave asunto de seguridad nacional panameña. Ellos podrían traer algo muy parecido a las devastadoras sanciones económicas de los tiempos de Noriega que podrían provocarse.

Ha llegado el momento de que los panameños patriotas y los amigos extranjeros de Panamá se pronuncien contra la larga cadena de abusos, y -sin perjuicio de los acuerdos o desacuerdos con ellos- el Sr. Valenzuela, la Sra. Planells, FOCO y MOVIN. Este país ya está harto de la vaina de Martinelli.

Martinelli y su secuaz judicial a quien elevó a la Corte Suprema, Alejandro Moncada Luna. Señor Moncada Luna fue anteriormente el maleante del General Noriega por cerrar la prensa de la oposición. Más tarde fue condenado y encarcelado por enriquecimiento inexplicable mientras era magistrado del más alto tribunal.

Cuando publica un pequeño medio del Internet en Panamá que es independiente de todos los gobiernos y depende de los lectores y no de anunciantes para obtener apoyo financiero, y un camión del gobierno se estaciona frente a su finca, en estos días se pregunta si es un fiscal o funcionarios judiciales que vienen a te quitan tu laptop, tu cámara, cualquier documento perteneciente a la propiedad de tu casa, años de tu trabajo conservados en chips electrónicos, tu…. (En este caso nunca supe quién era, pero no me lo pidieron entre o sírvame con cualquier papel.) La intimidación es la mayor parte del punto de Don Ricky. Foto de Eric Jackson, sacada en la tarde en que se corrió la noticia sobre las jugadas de Martinelli en contra de Valenzuela y Planells.

