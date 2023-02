Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería: Mensaje a la ciudadanía

Investigando un derrame químico de mediados de 2021 de la mina de cobre. Foto de MiAmbiente.

La única salida frente a la minería metálica

en Panamá es su erradicación

En medio de la incertidumbre y turbiedad emanada del caso Minera Panamá, hay algo claro: la minería a cielo abierto es una actividad dañina que solo nos trae perjuicios: devastación, pérdidas, malos manejos, conflicto y división; por lo cual esta actividad debe ser prohibida en todo el territorio nacional.

El aparente fuego cruzado entre gobierno y minera ha caído en el descrédito ante los ojos de la población.

Por un lado, una empresa que acumula cientos de incumplimientos sin sanción y opera sin un contrato, tras el fallo de inconstitucionalidad. Por otro lado, la trayectoria de actuación incoherente, turbia y secreta del gobierno, que deja claro que no existe tal cosa como la “actuación de buena fe” de nuestras autoridades. A la fecha, ni ciudadanía ni medios de comunicación hemos conocido la verdadera propuesta de contrato, que según el Ejecutivo se había acordado y fuese posterior objeto de controversia.

Durante los 2 últimos años, nuestro movimiento ha expuesto con firmeza los graves alcances de esta actividad y los peligros de negociar un nuevo contrato con Minera Panamá; pero también la grave amenaza de permitir que el proyecto siga operando bajo otras figuras y formas. Los impactos ambientales y sociales generados por la actividad minera -privada, pública o mixta-, siguen siendo los mismos y sus efectos nocivos son permanentes en el tiempo.

Es por ello, que hemos acuerpado al movimiento ambiental chiricano, al movimiento ambiental veragüense y al Frente Santeño contra la minería con acciones tanto institucionales como de movilización para frenar las intenciones de convertir a Panamá en un país minero. Lo que ocurra en Donoso influirá en la arremetida minera hacia el resto del territorio, en un país que no puede soportar tal actividad.

Hoy, más que nunca, el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería y aliados que comparten este cometido inclaudicable nos reafirmamos en nuestra postura de exigir al Estado panameño:

1. Proceder con la suspensión definitiva del proyecto y su correspondiente plan de cierre, por sus graves incumplimientos ambientales;

2. Obligar al pago de las obligaciones fiscales, laborales y ambientales;

3. Presentar el plan urgente de desarrollo alternativo para las zonas y sectores impactados; y,

4. Convocar al debate del anteproyecto de Ley de Moratoria Minera Nacional, que fue presentado por nuestro movimiento y respaldado por un centenar de organizaciones en junio de 2021 ante la Asamblea Nacional, lo cual además está recogido como un compromiso del Pacto del Bicentenario.

Lo que han intentado desde el principio los paladines de la minería es convencernos del absurdo de que en nuestro territorio una minería sana es posible. Por todo esto, y a las puertas de la carrera electoral, convocamos a la ciudadanía para que estemos alertados y no dar concesión a los funcionarios que hoy pretenden presentarse ante el país como defensores del interés nacional, cuando en los hechos solo han actuado en nombre del interés propio, de espaldas a la ley y en detrimento del país.

Una vez más, llamamos a la ciudadanía a cerrar filas por un Panamá Libre de Minería a Cielo Abierto, sin ninguna concesión a los enemigos de nuestra sostenibilidad y bienestar.

¿Cómo puedes apoyar? Sigue y comparte las circulares, videos e informaciones publicadas en nuestras redes sociales @panamasinmineria para ayudar a hacer docencia sobre el problema. Comunícanos por mensaje tu interés de participar en las próximas acciones que estaremos desarrollando a nivel nacional.

Súmate a las actividades, mítines, volanteos, tuitazos y foros.

Panamá, 10 de febrero de 2023.

Suscribimos las organizaciones miembros del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería:

1. ADOPTA El Bosque

2. Amigos del Parque Nacional Santa Fe (AMIPARQUE)

3. Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA)

4. Asociación Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)

5. Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF)

6. Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE)

7. Sindicato de Educadores Democráticos de Panamá

8. Centro de Capacitación Social (CCS)

9. Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)

10. Coalición Internacional de Mujeres y Familias (CIMUF)

11. Colectivo Voces Ecológicas (COVEC)

12. Colegio de Biólogos de Panamá (COBIOPA)

13. Consejo Consultivo de la Cuenca / Jóvenes por el Ambiente y la Cuenca del Canal

14. Coordinadora para la Defensa de Tierras y Aguas de Coclé (CODETAC)

15. Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino

16. Cuidemos a Panamá

17. Escuela de Biología, UP CRU Coclé

18. Espacio Encuentro de Mujeres (EEM)

19. Fundación Cerro Cara Iguana

20. Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas de Panamá (FUNDICCEP)

21. Fundación para la Protección del Mar (PROMAR)

22. Fundación Pro- Conservación de los Primates Panameños (FCPP)

23. Fundación San José Verde (FUSAVE)

24. Frente Santeño contra la Minería

25. Guardianes del Río Cobre OBC

26. Movimiento Democrático Popular (MDP)

27. Movimiento MiMar

28. Movimiento Pro-Rescate de AECHI

29. Movimiento Victoriano Lorenzo

30. Observatorio Panameño de Ambiente y Sociedad (OBPAS)

31. Poder Ciudadano

32. Red Nacional en Defensa del Agua (RNDA)

33. Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas (RESAVE)

34. Sociedad Audubon de Panamá

35. Sociedad Panameña de Salud Pública (SPSP)

