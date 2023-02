¿¿¿ ??? Political mud / Lodo político

Who and what is this?

questions by Eric Jackson

On the face of it there is the appearance that it’s one of Martinelli’s trolls. Attacks all the same people Don Ricky does. But this persona ATTACKS, rather than promotes. And from Panama City, FLORIDA?

There is the appearance of a pseudonymous persona puffed up on social media by bots, or by a legion of some party’s or candidate’s followers.

Doubt arises if one figures the Ricardo Martinelli Berrocal may become a convicted criminal who is ineligible to run for office next year. But in that case PRD deputy running as an independent Zulay Rodríguez, former National Assembly president Yanibel Ábrego and perhaps others may be angling to capture the presidency on the strength of Martinelli’s base.

AND, somebody might be flying a false flag, perhaps in search of drawing on a mistaken identification and ensuing criminal defamation case.

¿Quién y qué es esto?

preguntas por Eric Jackson

A primera vista parece que es uno de los trolls de Martinelli. Ataca a la misma gente que Don Ricky. Pero este personaje ATACA, en vez de promover. ¿Y de la ciudad de Panamá, FLORIDA?

Aparece un seudónimo inflado en las redes sociales por bots, o por una legión de seguidores de algún partido o candidato.

La duda surge si uno se imagina que el Ricardo Martinelli Berrocal puede convertirse en un delincuente condenado, inelegible para postularse el próximo año. Pero en ese caso, la diputada del PRD Zulay Rodríguez, que se presenta como independiente, la ex presidenta de la Asamblea Nacional Yanibel Ábrego y quizás otros u otras podrían estar intentando hacerse con la presidencia gracias a la fuerza de la base de Martinelli.

Y, alguien podría estar volando una bandera falsa, tal vez en busca de sacar provecho de una identificación errónea y el consiguiente caso de calumnia e injuria.

