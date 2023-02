¿Wappin? Cosas panameñas / Things Panamanian

Culecos de 2015. Foto por el Municipion de Los Santos.

Ya música típica

Jhonathan Chávez – Concierto del Aniversario

https://youtu.be/VRPxNDs4sDo

Milagros Blades – Solo de Percusión Folklórica Panameña

https://youtu.be/PhW1fpjU2Cg

Himno de Calle Arriba de Las Tablas

https://youtu.be/x-azMiC4-Vc

Margarita Henríquez – Mi Tierra Te Llora

https://youtu.be/CSxNpzgPlsQ

Dayra Moreno – Soltera y Sin Compromiso

https://youtu.be/CrRPKV9MSns

Cumbia de los Pinzones – Cumbia del Norte de Coclé

https://youtu.be/pXlLN0xBwwc

Murga La Explosiva – La Hojita

Https://Youtu.Be/Pa8kvqpxfhy

Meli Moreno – Ay, Mi Panamá

https://youtu.be/DYpVZ3pyy0U

Prudencio Ramos – La Junta de Embarra

https://youtu.be/gD4DVBciTuk

El Tambor de la Alegria

https://youtu.be/KR_SJWLYN2g

Samy y Sandra Sandoval – Concierto Evolución

https://youtu.be/Cb7uTIFTGok

