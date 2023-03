Porque un joven fue golpeado hasta la muerte cerca de una discoteca gay

¿En qué tipo de sociedad queremos vivir?

Acompañanos y danos tu mano. Alza tu voz por Anthony. Basta de violencia. Basta de estigma y discriminación. Lleva velas o flores y reflexionemos sobre el Panamá que queremos.

Así murió Antonio Javier Batista Mena.

