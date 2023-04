100 años de Isla Barro Colorado cómo estación de investigación

Vista aérea de Isla Barro Colorado. Foto de los archivos del Smithsonian.

¡Feliz cumpleaños BCI!

por STRI

El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés) celebrará 100 años de investigación de los bosques tropicales en la Estación de Campo en Isla Barro Colorado (BCI) en Panamá con exposiciones y eventos.

El 17 de abril de 1923, la isla panameña Barro Colorado fue declarada reserva forestal tropical para el estudio científico, y el 29 de marzo de 1924 se inauguró la nueva estación de investigación. Cien años después, la isla es el bosque tropical más estudiado del mundo.

Para iniciar este año de festividades, el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales envía un sincero agradecimiento al gobierno de Panamá, a su pueblo y a todos los que han contribuido con Isla Barro Colorado y el STRI, por un siglo de buena voluntad y el arduo trabajo necesario para crear y mantener este ejemplo único de diplomacia científica internacional.

Barro Colorado se convirtió en una estación de campo más o menos al mismo tiempo que se estableció el Laboratorio Conmemorativo Gorgas para estudiar las enfermedades tropicales y el Parque Natural Summit como estación de introducción de plantas, todo ello por científicos estadounidenses que trabajaban en la Zona del Canal en colaboración con científicos y el gobierno de Panamá. 100 años después, estas tres instituciones siguen prosperando.

Para celebrar el centenario de Barro Colorado, el 12 de mayo se inaugurará una exposición bilingüe -Barro Colorado, 100 años de descubrimientos y maravillas- en el Museo Nacional de Historia Natural de Estados Unidos en Washington, D.C.; y el 30 de mayo de 2023 se inaugurará una versión ampliada de la misma exposición en el Museo del Canal Interoceánico (MUCI) de Panamá, un museo afiliado al Smithsonian. El Colectivo Estudio Nuboso está organizando un proyecto de artistas en residencia para acompañar la exposición en Panamá con presentaciones públicas de artistas inspirados en la investigación sobre Barro Colorado. Empleados actuales y antiguos del BCI celebrarán en Barro Colorado y en el Centro Tupper de Ciudad de Panamá en una fiesta el 9 de junio.

Científicos de todo el mundo que han trabajado en la isla están preparando una serie de libros en tres volúmenes con ensayos sobre sus estudios de la biología de plantas y animales tropicales y el entorno físico de este bosque tropical. También están organizando un simposio científico y una reunión en el 2024. Los seminarios web públicos mensuales del STRI y varias exposiciones itinerantes se centrarán en temas de investigación de la isla.

La Estación Científica de Barro Colorado es conocida internacionalmente como la meca de los biólogos tropicales, donde:

Los investigadores formulan preguntas cada vez más complejas basándose en una amplia información de base sobre este ecosistema de selva tropical de tierras bajas,

Es fácil llegar a la isla y enviar muestras, ya que Panamá es un centro neurálgico para el transporte aéreo y marítimo internacional,

La estación proporciona transporte, agua potable, alojamiento cómodo y una cafetería para los investigadores,

Generaciones de jóvenes biólogos tropicales aprenden técnicas de biología de campo,

La concentración inusualmente rica de expertos en muchos campos diferentes y muchas culturas distintas en la isla conduce a la innovación y la colaboración, y

El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales ha crecido hasta incluir 12 laboratorios e instalaciones de investigación, de modo que equipos como microscopios electrónicos y máquinas de secuenciación genética están fácilmente disponibles.

El clima húmedo de la isla durante la estación lluviosa permite la aparición de varias especies de hongos. Foto de los archivos del Smithsonian.

Durante los últimos 100 años, las enseñanzas de Barro Colorado han desempeñado un papel fundamental en la conservación de la naturaleza tropical. La Isla Barro Colorado se formó cuando el valle del río Chagres se inundó para crear el lago Gatún, el canal principal del Canal de Panamá.

Mediante el seguimiento de las poblaciones de aves de la isla, los científicos se dieron cuenta de que cuando un bosque se convierte en isla (o en un fragmento de bosque), empieza a perder especies de aves, sobre todo en épocas de climas extremos. Su trabajo llevó a los conservacionistas a crear importantes conexiones entre zonas protegidas para que la fauna salvaje pueda pasar de un bosque a otro en momentos de necesidad.

La investigación de los bosques tropicales en Isla Barro Colorado dio lugar a una serie de lugares de estudio forestal en 28 países de todo el mundo (ForestGEO) y a técnicas utilizadas hoy en día para comprender cómo los bosques protegen la biodiversidad y almacenan carbono, extrayendo de la atmósfera dióxido de carbono que, de otro modo, contribuiría al calentamiento global y al cambio climático. El trabajo en Barro Colorado también llevó a STRI a establecer el experimento Agua Salud en la Cuenca del Canal de Panamá, el mayor experimento de reforestación tropical de este tipo, que proporciona a los gestores del uso del suelo información sobre cómo pueden plantarse especies arbóreas autóctonas para mejorar la gestión del agua y evitar inundaciones, almacenar carbono y conservar la biodiversidad para crear un futuro sostenible.

Las cámara del presente pueden albergar mucha más cantidad de imágenes, son más resistentes y con ellas hemos logrado obtener interesantes imágenes que nos enseñan sobre el comportamiento animal. Foto por Jorge Alemán, Instituto Smithsonian.

A medida que avanzaba la tecnología, avanzaba también la investigación del comportamiento animal: desde seguir las huellas de los animales en el suelo hasta desarrollar cámaras trampa para fotografiarlos o utilizar satélites para vigilar sus movimientos. Hoy en día, los investigadores utilizan tecnología avanzada para comprender mejor la evolución del uso de herramientas por los monos y cómo las hormigas guerreras se auto-ensamblan en estructuras tridimensionales.

Esté atento para más información y eventos con motivo del centenario de Barro Colorado. Para visitar la isla, consulte la información sobre el programa de visitantes aquí. Dado que nos preocupamos por conservar esta isla de 15 km2 para las generaciones futuras, limitamos las visitas a unos 5,000 visitantes diarios al año, así que le rogamos que tenga paciencia.

Los monos cariblancos, Cebus capucinus, son otra especie común en Isla Barro Colorado estos monos han sido ampliamente estudiados principalmente por su uso de herramientas. Utilizando cámaras trampa en el Parque Nacional Coiba, los científicos de STRI capturaron la primera evidencia de estos monos utilizando piedras como herramientas para abrir semillas en la isla de Jicarón. Foto de archivos del Smithsonian.

