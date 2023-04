¡Estrena Luna Park en el Teatro Guild de Ancón!

Luna Park: la obra se presentará en el Teatro Guild de Ancón hasta el 30 de abril de 2023

por la Fundación Cimas

Con casa llena y muchas emociones, estrenó Luna Park del dramaturgo panameño Edgar Soberón Torchia, una obra teatral en la que, aunque convergen varias historias, se pone de manifiesto los conflictos, ideales, problemas y sueños, de personajes que conviven todos los días alrededor de un parque en el Casco Antiguo, un punto histórico de nuestra ciudad.

El elenco de Luna Park: Eddie Agrazal, Carlota Allen Herrera, Meredith Carley, Diego Duque, Ángel “Bicho” Gutiérrez, Meche Ochoa y Paulette Thomas, arrancaron aplausos, risas y hasta lágrimas en la primera presentación de esta obra que fue escrita en 2004.

El público también pudo apreciar la propuesta artística presentada por el maestro Emilio Torres quien estuvo a cargo de la escenografía de la obra, que se compone de un solo decorado, una plaza de parque que es como un fresco de libre perfil, que hace las veces de punto de encuentro y a la vez tiene algo del mundo del espectáculo en el que se especializó este artista en su trabajo para la televisión.

La obra, producida por Irma Ortiz Suescum y Manuel Paz, cuenta también con luminotecnia de César Robles y música de Andrés Icaza.

Luna Park celebra los 30 años de Fundación Cimas, quien está a cargo de la producción de la obra, una organización que lleve tres décadas promoviendo el cine en Panamá a través de talleres, entrenando a nuevos profesionales del cine y la TV, así como la conformación de un archivo de películas panameñas y del mundo.

Se presentará de miércoles a domingo, hasta el 30 de abril en el Teatro Guild de Ancón, Los boletos están disponibles a un costo de $20 y pueden adquirirse en este enlace https://bit.ly/3KhgXmM.

