La cultura cimarrona llega a Portobelo el próximo fin de semana

Foto de archivo del GECU.

Los Diablos Y Congos se Tomarán Portobelo

por Roberto Enrique King — GECU

La magia, la fuerza y el colorido de las manifestaciones propias de nuestros pueblos costeños herederos de la cultura de los negros congos, podrán disfrutarse en un gran escenario durante el 13° FESTIVAL DE DIABLOS Y CONGOS DE PORTOBELO 2023, el próximo sábado 6 de mayo en la histórica población colonense, gracias a la organización del Patronato del Festival de la Pollera Congo, Máscaras y Bailes de Diablos

Este importante evento se volverá a realizar cada dos años para convocar a miles de panameños procedentes de distintos puntos del país y a turistas, residentes y visitantes extranjeros que se sienten atraídos por este impactante espectáculo, en el que agrupaciones de congos, diablos, músicos y cantalantes procedentes de toda la geografía de Colón y otras provincias donde también se practica este juego-ritual, presentan al público sus mejores habilidades y creaciones en máscaras, vestuarios, danzas y cantos.

El Festival se realizará este año bajo el lema A la cacería del Diablo Tun Tún y contará además con una Feria de comidas y artesanías, exposiciones y otras actividades para toda la familiares, celebrando estas tradiciones y costumbres de raíz afrocolonial, propias de nuestro país. Más info en redes en las redes Festival de Diablos y Congos, Fundación Portobelo y Festivales de Portobelo

