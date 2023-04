¿Wappin? Long weekend / Largo fin de semana

Lots of music for a restful weekend

Mucha música para un fin de semana tranquilo

Concierto Ruben Blades La Rosa de los Vientos 1997

https://youtu.be/VoY9KL-xCfk

Vanesa Martín – Punto y coma

https://youtu.be/Vwpw7TELSjg

Electric Light Orchestra – Poorboy (The Greenwood)

https://youtu.be/VMJvsPNaD3M

Mon Laferte – Tiny Desk Concert

https://youtu.be/Dy4pEFFbFsA

Dolores O’Riordan & Sinead O’Connor – No Need To Argue

https://youtu.be/3XstZjZAmLQ

Aretha Franklin – Respect

https://youtu.be/6FOUqQt3Kg0

Joss Stone in Spain 2022

https://youtu.be/1bQnsyj6lBA

Ladysmith Black Mambazo – Live at KEXP 2016

https://youtu.be/FclwRECHoWc

David Bowie & Freddie Mercury – Under Pressure

https://youtu.be/HglA72ogPCE

McCall Brothers Band — Crossroads To Chicago (History Of Blues)

https://youtu.be/-0a5-J2somM

Yomira John – Yo No Acostumbró

https://youtu.be/G-KpTRDyDKA

Cultura Profética – Tributo a Bob Marley

https://youtu.be/QDhzffs7SGY

Romeo Santos – Solo conmigo

https://youtu.be/69ppp5Ipook

Jefferson Airplane – Wooden Ships

https://youtu.be/hIccZsURyLc

Rachel Barton Pine — Rapsodia panameña

https://youtu.be/XazPppzA-S4

