¿Wappin? Sonidos trópicos / Tropical sounds

Salsa, etc.

Celia Cruz – 20 Gran Éxitos

https://youtu.be/NEdGRXj_t6Q

Yomira John – Madre Tierra

https://youtu.be/tuwAnf2pop0

Alejandro Fernández – Festival de Viña del Mar 2023

https://youtu.be/qdF4OYYrWAI

Joseph Amado – Tributo Sinfónico a Héctor Lavoe

https://youtu.be/DMSkXn2ARlk

Omara Portuondo – Su álbum homónimo

https://youtu.be/eTwOTCOHG5s

Típica 73 – La Candela

https://youtu.be/j0HxL3BtlV4

Ruben Blades – Todos Vuelven World Tour Puerto Rico 2009

https://youtu.be/Au74BK1BjYM

