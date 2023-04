¡Vienen los bailarines brasileños!

El Cruce. Foto por Layza Vasconcelos.

Reconocida compañía de danza de Brasil vendrá al fae 2023

por Roberto Enrique King

El FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS (FAE Panamá), máximo evento del teatro y la danza contemporánea que tiene el país, continúa confirmando países y artistas para su versión 12 que se realizará del 15 al 20 de mayo próximo, y en esta ocasión anuncia la participación de la reconocida compañía de danza de Brasil, Atelie do Gesto, que compartirá programación con otros destacados artistas nacionales y extranjeros, bajo los auspicios principales del Ministerio de Cultura y el GECU de la Universidad de Panamá, entre otros aliados.

Atelie do Gesto, compañía creada en 2015, vendrá el Festival gracias al apoyo de la Embajada de Brasil, y presentará a nuestro público su más reconocida pieza coreográfica, titulada en español CRUCE (O Crivo en portugués), e inspirado en la obra Primeras Estórias, del escritor João Guimarães Rosa, uno de los más revolucionarios y complejos de la literatura brasileña del siglo XX, trabajo con el que han recorrido con mucho éxito los principales festivales brasileños, suramericanos y europeos.

Los boletos para disfrutar de esta gran fiesta escénica están disponibles desde ya en https://www.tustiquetes.com/ con una oferta muy especial llamada 2x1Misterioso, que da la oportunidad de asegurar entradas a dos obras internacionales por el precio de una, a ciegas, hasta que se anuncie la programación oficial completa. Para mayor información estar atentos a las redes sociales FAE Panama en Facebook, Twitter e Instagram.

