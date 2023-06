¿Wappin? Cosas panameñas / Panamanian things

Música procedente de un lugar especial

Music coming from a special place

Samy y Sandra Sandoval – Concierto Mundial 2012

https://youtu.be/P-MDHFpDx0Q

Máximo Rodríguez – Lagrimas y Tristesa

https://youtu.be/GNe8K5BWKlE

Los Rabanes – My Commanding Wife

https://youtu.be/80ZZ_zk2VJA

Karen Peralta – Mi Corazón es Herrerano

https://youtu.be/qA26-8U1kAg

Los Mozambiques – El Niño y El Perro

https://youtu.be/C5DjpTtGSX0

Erika Ender – Cosas Que Echo De Menos

https://youtu.be/s8K6ajZK2ds

Solinka – Desdén

https://youtu.be/OCuPiiaoLDE

Los Silvertones – Mi Soledad

https://youtu.be/MnGk_XN4p_A

El Rookie – De La Ghetto

https://youtu.be/ICGQ1qa8kJo

Milagros Blades y Mecanik Informal – Percusión Folklorica

https://youtu.be/PhW1fpjU2Cg

Mezcla Típica de DJ Kilian

https://youtu.be/6ZM4I60EhOQ

