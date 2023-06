¿Wappin? Songs to become bilingual / Canciones para ser bilingüe

The late Argentine singer / songwriter Mercedes Sosa in 1967. Wikimedia photo by Ron Kroon.

La fallecida cantautora argentina Mercedes Sosa en 1967. Foto de Wikimedia por Ron Kroon.

Resistiendo en dos idiomas

Toughing it out in two languages

Sam Cooke – Chain Gang

Mercedes Sosa – Solo le Pido a Dios

Pete Seeger – Solidarity Forever

Mon Laferte – La Democracia

Dixie Chicks – Not Ready to Make Nice

Led Zeppelin – No Quarter

Peter Gabriel – Rhythm of the Heat

The Corrs – Little Wing

Dread Mar I – Sálvame

Julieta Venegas – Me Voy

Rubén Blades & Roby Draco Rosa – Patria

The Pretenders – Back on the Chain Gang

