Algunas de las fuerzas independientes se reúnen

Foto de la cuenta de Twitter de Ricardo Lombana.

Sostuvimos una primera reunión entre distintos actores para ir definiendo puntos en común y así establecer una hoja de ruta.



En democracia es importante dialogar y llegar a consensos, pese a las diferencias.



La única manera de rescatar nuestro país es ORGANIZÁNDONOS. pic.twitter.com/wn8dD88Qi6 — Edison Broce (@EdisonBroce) June 15, 2023

Esta mañana participé en una reunión con @RicardoLombanaG y líderes políticos independientes, con el fin de impulsar acciones para desmantelar el sistema corrupto, y trabajar juntos en forjar un mejor país. pic.twitter.com/6BYlpqWfuY — Rosemary Barrios (@rosebarriosg) June 15, 2023

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.





~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.

Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.