Jack Schlossberg endorses Joe Biden, pans his cousin

Statement by Jack Schlossberg about the candidacy of his cousin, Robert F. Kennedy Jr. — both of them relatives of President John F. Kennedy

President John F. Kennedy is my grandfather, and his legacy is important. It’s about a lot more than Camelot and conspiracy theories. It’s about public service and courage. It’s about civil rights, the Cuban Missile Crisis, and landing a man on the moon. Joe Biden shares my father’s vision for America, that we do things not because they are easy, but because they are hard. And he is in the middle of becoming the greatest progressive president we’ve ever had.

Under Biden, we’ve added 13 million jobs, unemployment is at its lowest in 60 years. Biden passed the largest investment in infrastructure since the New Deal and the largest investment in green energy ever. He’s appointed more federal judges than any president since my grandfather. He ended our longest war. He ended the COVID pandemic, and he ended [former President] Donald Trump. These are the issues that matter. And if my cousin, Bobby Kennedy Jr., cared about any of them, he would support Joe Biden too.

Instead, he’s trading in on Camelot, celebrity conspiracy theories and conflict for personal gain and fame. I’ve listened to him. I know him. I have no idea why anyone thinks he should be president. What I do know is his candidacy is an embarrassment. Let’s not be distracted again by somebody’s vanity project. I’m excited to vote for Joe Biden in my state’s primary, and again in the general election. And I hope you will too.

Declaración de Jack Schlossberg sobre la candidatura de su primo, Robert F. Kennedy Jr., ambos familiares del presidente John F. Kennedy

El presidente John F. Kennedy es mi abuelo y su legado es importante. Se trata de mucho más que Camelot y teorías de conspiración. Se trata de servicio público y coraje. Se trata de los derechos civiles, la crisis de los misiles en Cuba y el aterrizaje de un hombre en la luna. Joe Biden comparte la visión de mi padre para Estados Unidos, que hacemos las cosas no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. Y está a punto de convertirse en el mejor presidente progresista que jamás hayamos tenido.

Bajo Biden, hemos agregado 13 millones de empleos, el desempleo está en su nivel más bajo en 60 años. Biden aprobó la mayor inversión en infraestructura desde el New Deal y la mayor inversión en energía verde de la historia. Ha nombrado más jueces federales que cualquier presidente desde mi abuelo. Terminó nuestra guerra más larga. Terminó con la pandemia de COVID y terminó con [el expresidente] Donald Trump. Estos son los temas que importan. Y si a mi primo, Bobby Kennedy Jr., le importara alguno de ellos, también apoyaría a Joe Biden.

En cambio, está intercambiando Camelot, teorías de conspiración de celebridades y conflictos para beneficio personal y fama. Yo lo he escuchado. Lo conozco. No tengo idea de por qué alguien piensa que debería ser presidente. Lo que sí sé es que su candidatura es una vergüenza. No nos dejemos distraer de nuevo por el proyecto vanidoso de alguien. Estoy emocionado de votar por Joe Biden en las primarias de mi estado y nuevamente en las elecciones generales. Y espero que tú también lo hagas.

