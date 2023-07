¿Wappin? Heat wave / Ola de calor

Heat mirage on a dry road. / Espejismo de calor en una carretera seca. Photo by / foto por Jeffrey Beall.

Canciones para los días más calurosos de nuestra vida

Songs for the hottest days of our lives

Third World – 1865

https://youtu.be/hwE5gfZlMZY

Martha and the Vandellas – Heat Wave

https://youtu.be/XE2fnYpwrng

Darell & Farruko – Caliente

https://youtu.be/oQDnI4SWJUA

Diego El Cigala – Desahogo

https://youtu.be/0o9tkl8ktGk

Cássia Eller – O Segundo Sol

https://youtu.be/QdWtFUiBLE0

Peter Tosh – Till Your Well Runs Dry

https://youtu.be/oY8CJiz9Ug4

Randy Weston – Blue Moses

https://youtu.be/U4Ij_vCU3WM

Kate Pierson – Time Wave Zero

https://youtu.be/-AkOfG_TjfM

Janis Joplin – Summertime

https://youtu.be/eI7eBTrnPzA

Yomira John – Madre Tierra

https://youtu.be/tuwAnf2pop0

Bryan Adams – Heat of the Night

https://youtu.be/x2bE6jzACFQ

Tracy Chapman – Across the Lines

https://youtu.be/kP3mpcb3Z4Q

David Bowie & Freddy Mercury – Under Pressure

https://youtu.be/HglA72ogPCE

