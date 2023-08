¿Wappin? Carry the news…

Jubilados protesta en Divisa.

Sounds of another August of discontent

Sonidos de otro agosto de descontento

Mott the Hoople – All the Young Dudes

https://youtu.be/9IqiRY60ZDE

Milly Quezada – Reisistirá

https://youtu.be/0xWIfvBvqMQ

Any Tovar – Corazón en Huelga

https://youtu.be/GFIKo4YEqFw

Orquesta Aragón de Cuba – Concierto Nueva Caribe

https://youtu.be/1NSUO3Dwems

Joni Mitchell – Big Yellow Taxi

https://youtu.be/VbqSRPFLA4o

Peter Tosh – Burial

https://youtu.be/zLBVfatI8IM

Roberta Flack – Ten Songs For You

https://youtu.be/1ZSRmUm4aoU

Loretta Lynn & Conway Twitty – You’re the Reason our Kids Are Ugly

https://youtu.be/iFq6eZBS1iM

Nina Simone – Mississippi Goddam

https://youtu.be/LJ25-U3jNWM

Hugh Masakela – Colonial Man

https://youtu.be/FIW9mPmwCd4

