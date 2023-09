Honores para Clara Tristán, egresada de la Escuela de Teatro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá

Clara Tristán, trabajando en la tradición de Konstantin Stanislavsky.

Actriz panameña es seleccionada como miembro permanente del Actor’s Studio de Nueva York

por Roberto Enrique King Maldonado

Recientemente el Actor’s Studio de Nueva York, una legendaria asociación estadounidense de máximo prestigio en las artes escénicas a nivel global, anunció la selección como nuevo Miembro Vitalicio de la actriz y gestora cultural panameña, Clara Tristán, quien desde hace varios años se encuentra en dicha ciudad estudiando actuación en dicho centro.

La intérprete panameña es egresada de la Escuela de Teatro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, donde actuó en obras universitarias, para luego incursionar en la actuación profesional en montajes de la Compañía Yorick y Producciones Talingo, entre otras, además de musicales y teatro de improvisación.

En el área de la producción Tristán estuvo involucrada aquí en proyectos de teatro, cine y televisión, fue productora del Primer Festival de Teatro Infantil – FESTÍN y de manera muy especial y comprometida formó parte del equipo principal de producción del Festival Internacional de Artes Escénicas (FAE) en tres ediciones.

El Actor’s Studio cambió la manera de actuar en el mundo con su famoso “Método”, que perfeccionó el profesor y director Lee Strasberg en los años 50 y al que han pertenecido grandes del teatro y el cine como Marlon Brando, Robert De Niro, Sissy Spacek, Dustin Hoffman, Shelley Winter y Al Pacino, por lo que resulta un honor para nuestro país la elección de nuestra compatriota como parte de esa exigente organización.

