Jackson, Que esta nación muestra el debido respeto

“…Elevar a rango constitucional el reconocimiento de mártires de la patria, a los 4 panameños, docentes y comuneros que ofrendaron su vida. …” Los restos del educador y activista sindical Abdiel Díaz, quien fue asesinado a tiros mientras defendía Panamá, portando la bandera nacional pero sin usarla como arma. Foto de un bus que pasa por Eric Jackson.

Entre las exigencias del SUNTRACS

un punto de partida para discutir

por Eric Jackson

Cuando tenía 11 años comencé a prestar más atención a las noticias. Recuerdo el Día de los Mártires, y cómo después de que los muertos fueron enterrados con bastante rapidez, un mes después, se celebró esta masiva y generalizada celebración del Mes de los Mártires en febrero de 1964, uno de los pasos para que el 9 de enero fuera un día libre nacional, como un día festivo, excepto que se presenta como un día de luto sin venta de licores, música alta, etc. y con banderas a media asta.

El Día de los Mártires es ahora una institución panameña pero en realidad no está en la constitución. Se trata de una ley nacional duradera y de decretos municipales anuales en los distintos distritos municipales del país. Eso funciona. Esa es una expresión apropiada y digna de quiénes somos los panameños y de lo que los panameños han sacrificado para que exista un Panamá soberano y contiguo y no un protectorado ni colonia de alguien.

SIN EMBARGO, en este momento tenemos a esta empresa extranjera deshonesta hablando de que su “contrato” continuará durante muchos años venideros, tenemos a los desvergonzados medios de comunicación y cómplices de las redes sociales de la empresa hablando una y otra vez sobre la panda de maleantes que eran y son los manifestantes, que los pomposos traidores en las altas esferas que traicionaron al país y provocaron la crisis sigan maniobrando para perpetuarse en el cargo. Tenemos una mitología extranjera sobre el abogado de la mafia panameña Ken Darlington como un héroe estadounidense con un arma, y algunas personas aquí repiten o aplauden esas cosas.

Así que una nueva generación de patriotas y veteranos que recuerdan deberían celebrar dentro de una semana un Mes de los Mártires para recordar al maestro y activista sindical Abdiel Díaz, asesinado a tiros el pasado 7 de noviembre, y a los otros tres defensores de Panamá. quienes dieron sus vidas.

Que esta nación muestra el debido respeto.

