Jackson, Fotos con preguntas groseras / Photos with rude questions

WHAT? Wild in the streets terrorists defeated the mining colony project and we STILL don’t have a workers’ paradise where deviationism is a crime?

¿COMO? ¿Terroristas salvajes en las calles derrotaron el proyecto de colonia minera y TODAVÍA no tenemos un paraíso para los trabajadores donde el desviacionismo sea un delito?

Cosas que los periodistas comprados no preguntarán

Things that bought reporters won’t ask

¿Entonces el banco trata a los perros mejor que a los líderes sindicales?

So the bank treats dogs better than labor leaders?

¿La mina de cobre ya tiene su propia virgen?

The copper mine now has its own virgin?

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information. Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.