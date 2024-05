¿Wappin? A Friday on the cusp of something / Un viernes a punto de algo

The cops move in on protesters at Dartmouth.

La policía ataca a los manifestantes en Dartmouth.

Canciones para tiempos interesantes

Songs for interesting times

Jenni Rivera – Basta Ya

https://youtu.be/IlIOIQE_0Ig?si=cwz7a9IYNOBhVKk6

Holly Near – No More Genocide

https://youtu.be/-oeKfLxb_fM?si=5cWAyzxUAXEdMZBL

Alice Cooper – Elected

https://youtu.be/ZQAkjdrgo7M?si=Tj-5R6kpvPiOIWh4

David Gilmour — The Piper’s Call

https://youtu.be/gMr5GpCpKyA?si=b8vwfUqlgCDn9801

Taylor Swift – Anti-Hero

https://youtu.be/MRVrb1vBei8?si=uql0AwPADu61nHSb

Eric Burdon & The Animals – Sky Pilot

https://youtu.be/1jpgyo4mb1s?si=p4peZSqR5DYxL_tp

Cyndi Lauper – True Colors

https://youtu.be/yZgah5suEyc?si=xHelPSpmmAZsTl2Z

Shakira – Cómo, Dónde y Cuando

https://youtu.be/CeksyqxVHRQ?si=68plr4-FprTgfNUx

Mike & The Mechanics – Silent Running

https://youtu.be/tixWhkcpBZ4?si=jZX8ShO9QSeQ6SSV

Mon Laferte – Democracia

https://youtu.be/HoF3QCFVFhg?si=1Qz6pktVfO9JZ2JL

Eivør – Running Up That Hill

https://youtu.be/fA74UHgWblA?si=YYMsisu4KCMsj2I2

Rubén Blades – País Portatíl

https://youtu.be/EX_M7MOKaO8?si=_aGb_6LpeOTfnT-z

Jefferson Airplane – Wooden Ships

https://youtu.be/ROBaoiJK0wc?si=9ibuTuLa8V6OUIQ7

