Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Whimbrel ~ Zarapito Trinador ~ Numenius phaeopus, encontrado en Costa del Este, Panamá. © Kermit Nourse.

The Whimbrel ~ El Zarapito Trinador

The Whimbrel is a shorebird found on both the Atlantic and Pacific coasts of Panama. At 17 inches long it has an an extensive global range from the Arctic circle to Tierra de Fuego. It’s also found in the Old World, from the Arctic across Eurasia and down to Africa, South and Southeast Asia and Australia.

El Zarapito Trinador es un ave playera que se encuentra en las costas atlántica y pacífica de Panamá. Con 17 pulgadas de largo, tiene un extenso rango global desde el círculo polar ártico hasta Tierra de Fuego. También se encuentra en el Viejo Mundo, desde el Ártico a través de Eurasia y hasta África, el sur y sudeste de Asia y Australia.

