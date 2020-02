The Panama News blog links, February 10, 2020

The Panama News blog links

a Panama-centric selection of other people’s work

una selección Panamá-céntrica de las obras de otras personas

Canal, Maritime & Transportation / Canal, Marítima & Transporte

Seatrade, Ships using Panama Canal must report calls at coronavirus countries

TVN, ACP tomará correctivos por incidente con dos pasajeras en buque de turismo

Canada Transport & Infrastructure, Canada – Panama aviation agreement

Seafood Source, Marpesca tuna fleet cited for sustainability improvements

Mongabay, Tuna supply chains under scrutiny as Bumble Bee brand changes hands

Sports / Deportes

Boxing Scene, Concepción KOs Barrera in 11 to take WBA flyweight belt

Boxing Scene, Arboleda takes split decision in WBA featherweight elimination

Economy / Economía

La Estrella, Fitch baja la perspectiva de Panamá

GCR, Korean companies beat legal challenge to $2.5bn Panama Metro win

TVN, Solo el 10% de la producción nacional se mantiene asegurada

Excelencias Panamá, Grupo Carso de Carlos Slim adquiere Ideal Panamá

Prensa Latina, Logran en Panamá paliar sequía en la ganadería

Baker, We can develop new drugs without patent monopolies

BBC, What ancient Rome may teach on post-Brexit tourism

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

STRI, From aquarist to star inventor

Science Blog, Collapse of the white-lipped peccary

Chellany, Preventing the death of the world’s rivers

PBS, Unique Illinois privacy law leads to $550M Facebook deal

Nevada Independent, Nevada Dems show volunteers new iPad-based ‘tool’

The New York Times, He combs the web for Russian bots

News / Noticias

La Prensa, El TE todavía no sabe cuál será su rol en la votación de la playa

El Siglo, Tres tenientes involucradas en la fuga de Ventura Ceballos

Foco, La historia de Gilberto Ventura Ceballos

El Heraldo, Capturan a sospechoso de asalto al embajador de Colombia en Panamá

El País, Bukele se enfrenta al Parlamento de El Salvador y genera una crisis constitucional

The Guardian, Brazilian judge dismisses charges against Glenn Greenwald

AFP, Irish election – a Mary Lou monsoon

Politico, An unsettling new theory: there is no swing voter

WSJ, First US conviction on Panama Papers revelations

Opinion / Opiniones

Certo, There is no Great American Comeback

Power, Palast wins transparency lawsuit over Georgia voter purge

Solomon, Why the Buttigieg campaign tried to have me arrested

Weisbrot, What does the future hold for US-Bolivia ties?

Jillson, The anti-Sandinista youth of Nicaragua

Rosas, Who will lead the OAS?

Bernal, La muerte de las abejas

Video, El agua de la playa de Tanque de Gas

Barsallo: Panama turns towards transparency, but will it go far enough?

Sagel, Prejuicio y desinformación

Culture / Cultura

La Estrella, Empieza la renovación del antiguo edificio de la Sociedad Española

Esquire, The story of Huey Lewis is not a tragedy

Rebel Díaz, I’m an Alien

