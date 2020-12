Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Broad-billed Motmot ~ Momoto Piquiancho ~ Electron platyrhynchum. Encontrado en Gamboa, Colón, Panamá por Kermit Nourse.

Broad-billed Motmot / Momoto Piquiancho

foto © Kermit Nourse

Found from Guatemala to Bolivia, this species is one of four motmots found in Panama. It measures 12.5 inches from its head down to its racquet-like tail. It’s a lowlands and foothills forest bird all along the Atlantic Side, especially in the Canal area. On the Pacific Side it’s only in Eastern Chiriqui and parts of Veraguas (Santa Fe, Chitra), around El Valle and Cerro Campana in Cocle and Panama Oeste, and in Darien.

~ ~

Encontrada desde Guatemala hasta Bolivia, esta especie es una de las cuatro momotos que se encuentran en Panamá. Mide 12,5 pulgadas desde la cabeza hasta la cola en forma de raqueta. Es un ave forestal de tierras bajas y estribaciones a lo largo del lado atlántico, especialmente en el área del Canal. En el lado del Pacífico está solo en el este de Chiriquí y partes de Veraguas (Santa Fe, Chitra), alrededor de El Valle y Cerro Campana en Coclé y Panamá Oeste, y en Darién.

