The Panama News blog links, January 21, 2022

Canal, Maritime & Transport / Canal, Marítima & Transporte

Hellenic Shipping News, PanCanal LNG transits fall 30% in December

Ship&Bunker, Off specification fuels at Balboa in Panama

ABC, FAA to change how some planes land in effort to cut emissions

AutoBlog, Tesla makes deal to substitute African for Chinese gaphite

A presentation by the secretary general of the Panama Canal pilots’ union

Una presentación del secretario general del sindicato de prácticos del Canal de Panamá

Economy / Economía

Reuters, First Quantum agrees to higher payments at Panama copper mine

TVN, Aumento de diez dólares a jubilados no satisface sus necesidades

Prensa Latina, Pandemic hardships force many into Panama’s informal sector

AFP, América Latina en el Foro Davos Virtual

Common Dreams, US Senate panel approves antitrust bill to rein in big tech

Reuters, Chinese property developers face big debt maturities in 2022

Protesters don’t like Nito’s deal with the copper mining company.

A los manifestantes no les gusta el trato de Nito con la empresa minera de cobre.

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

Smithsonian, Smart phone attachment reveals how much capsaicin is in a hot pepper

PNAS, Fossil dermal denticles give a baseline of a coral reef shark community

The Economist, The Havana Syndrome mystery

The Guardian, Who’s a clever dog? Scientists study secrets of canine cognition

Suárez Soto, La violencia en la infancia aumenta el riesgo de conducta suicida juvenil

News / Noticias

El Siglo, Alcalde de Las Tablas pide suspender los carnavales

La Estrella, Funcionarios judiciales deben presentar sus declaraciónes de bienes

La Prensa, Juzgado niega recurso a Importadora Ricamar

Telemetro, Contralor inicia revisión de emolumentos

FOCO, Alcalde de Colón dice que gastos de movilización sirven para reelegirse

TVN, Más de 6 mil viajeros extranjeros devueltos en 2021

BBC, Colombia saw 145 activists killed in 2021

The Guardian, Barbados PM who broke with Queen wins a second term

The London Economic, Rupert Murdoch told Boris Johnson to ‘get rid of the BBC’

BuzzFeed, Boebert asked Jewish Capitol visitors if they were doing “reconnaissance”

Alternet, Ginni Thomas: Jan. 6 participants ‘have done nothing wrong’

Opinion / Opiniones

Blades, Preguntas y repuestas

Benjamin, Why do we still have Trump’s foreign policy?

López, ¿Qué está pasando en el país?

WOLA, Biden’s first year policies toward Latin America

Turner, Ingresos exorbitantes de alcaldes y representantes

Allende, There is a real war against women

Vrabel, How Facebook became the opium of the masses

NACLA, EEUU y los medios en América Latina: ¿manufacturación de consenso?

Culture / Cultura

ScreenDaily: Panama’s ‘Plaza Catedral’ is Oscar finalist, gets MGM contract

Radio Temblor, Escuela Itinerante de Ecologismo Popular

El País, A secret Nazi inheritance comes to light

Telemetro, Mentes Brillantes: Patricia Zárate Pérez, saxofonista profesional

La cúrcuma, una de las medicinas que pueden comprar o cultivar los panameños de escasos recursos.

Turmeric, one of the medicines that Panamanians of modest means can buy or grow.

