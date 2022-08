¿Wappin? A night of concerts / Una noche de conciertos

The mold doesn’t grow on the gold

El moho no crece en el oro

Melissa Aldana Quartet at The Pocantico Center — Live 2021

https://youtu.be/T8EKeZCtPPc

The Velvet Underground & Nico — Full Album 1967

https://youtu.be/uxA3jPaftok

Bob Marley The Wailers Full Concert — Santa Barbara 1979

https://youtu.be/mgIM8yaF6es

Carlos Vives — Festival de Viña del Mar 2018

https://youtu.be/Hv63pmUQKKA

Prince — Purple Rain

https://youtu.be/81jraQDTJJk

Big Brother And The Holding Company — Cheap Thrills full album

https://youtu.be/8tvNbxvVGEU

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~