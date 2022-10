Polo Ciudadano, El Informe de la OIT y la CSS

Foto de la cuenta de Twitter de Geneva A.: “e sos carros de funcionarios en la entrada cuando el espacio debe ser para los jubilados que se les dificulta caminar”. Informe de la OIT no avala pretensiones empresariales sobre programa IVM de la Caja de Seguro Social por Polo Ciudadano

Hay que desmentir los argumentos que utilizan los sectores empresariales del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), de la Cámara de Comercio (CCIAP) y los medios de comunicación nacionales que están confundiendo a la ciudadanía respecto al informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), falsificando su contenido para justificar las medidas privatizadoras contra el programa de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social.

La “Valuación actuarial del sistema panameño de pensiones. Al 31 de diciembre de 2019”, realizado por la OIT no presenta un panorama catastrófico inminente, ni propone “medidas paramétricas” de aumento de cuotas y edad de jubilación, ni mucho menos sugiere pasar todo el Programa de Beneficio Definido (o Solidario) a cuentas individuales. Todo lo que están diciendo los pretendidos “técnicos” al servicio de intereses privados es un embuste.

Lo que sí dice el informe de la OIT, desde su primer párrafo (6.1.1.), es que la crisis del sistema de pensiones tiene una causa clara: la creciente “informalidad laboral”. En otras palabras, significa que el origen del peligro del programa de IVM es el modelo económico neoliberal que no crea empleos formales (estables, bien pagados y con cotizaciones a la CSS), lo cual impide a un sector creciente de la población acceder a los beneficios de la seguridad social y a un futuro programa de jubilaciones. En Panamá, la informalidad laboral sumada a la tasa de desempleo supera al 50% de la fuerza de trabajo.

La OIT advierte: “De no tomarse medidas de intervención de política para revertir esta tendencia (a la informalidad), el país corre el riesgo de una profunda afectación de la sostenibilidad económica del Régimen (de pensiones) …”. Entonces está claro lo que hay que hacer urgentemente para salvar al programa de IVM: tomar medidas para producir empleos formales, es decir, cambiar el modelo neoliberal que ataca los derechos de la clase trabajadora y solo favorece al sector empresarial. Además, es evidente que no se sugieren “medidas paramétricas”.

Lo siguiente que señala el informe es que Panamá NO HA RATIFICADO el Convenio núm. 102 de la OIT sobre la seguridad social (6.1.1.3). Acerca de la gestión de la dirección General y la Junta Directiva de la CSS dice el informe que se deben mejorar los procesos de “afiliación, recaudación, inspección y control contributivo”, es decir, combatir la evasión y la usurpación de las cuotas por el sector empresarial (6.1.2.4). Al igual que sugiere fortalecer los planes “de negocio”, es decir las inversiones del programa para sacar mejores rendimientos que amplíen la base del financiamiento.

Sobre el Sistema Mixto, señala que el desorden administrativo es tal, que en la parte de las cuentas individuales no se lleva una contabilidad que permita establecer cuánto ha aportado cada cotizante (6.1.2.7).

Sobre el Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD) (6.1.3), se deja claro que la reforma de 2005 impuso un sistema de “población cerrada”, que impide el ingreso de nuevos cotizantes. Por ende, es lógico que los beneficiarios del SEBD se harán más viejos, produciendo un “déficit” (forzado por la reforma de 2005). Que a la fecha es del 2% y alcanzará el 3.9% hacia la segunda mitad de esta década y que, de no hacerse nada, llegará a los 7 mil millones de balboas en 2050.

La administración de la CSS, el gobierno y quienes avalaron la reforma de 2005, fueron tan irresponsables que subestimaron el monto del fideicomiso y el aporte anual que el gobierno debía poner al SEBD para cubrir el déficit que impusieron al convertirlo en un programa de “población cerrada”. Pero no son catastróficos los montos adicionales del financiamiento anual que el gobierno debe añadir. 2.4% del PIB en 2030, 3.2% en 2040, 2.7 en 2050, 1.3% en 2060 y 0.4 en 2070. Poco más de B/1,000.00 millones en 2030. El estado pone la plata para tapar el déficit, o permite que los cotizantes del Subsistema Mixto pasen al SEBD, propuesta que ha planteado el movimiento sindical, de modo que se restaure el sistema solidario que funcionó, hasta el 2005.

Contrario a lo que dicen la CONEP y la CCIAP, quienes han sido incorporados al Sistema Mixto corren el peligro porque la parte de sus cuotas que se asigna al Subsistema Definido, de B/. 500.00, es insuficiente (!¡), según la OIT. Y ese problema está desde el inicio tal y como fue diseñada por la reforma de 2005. Nació con una “base achatada” (6.1.4.16). lo cual viola los criterios establecidos en el Convenio 102 de la OIT.

La OIT señala que tal y como está el Sistema Mixto habrá una “caída sostenida de las tasas de reemplazo (monto de las pensiones), hasta niveles tan bajos que a todas luces serán insuficientes para cumplir su misión de proveer una protección económica adecuada ante los riesgos de vejez, invalidez y muerte” (6. 1. 4. 17). En sus recomendaciones la OIT sugiere diálogo tripartito y se ofrece como asesora, pero propone Ratificar el Convenio núm. 102 sobre la seguridad social (norma mínima), de 1952; una estrategia para ampliar la cobertura (cotizantes), reformas reglamentarias, entre otras cosas, para recaudación, inspección y COBRANZA COACTIVA (de las cuotas que se roban algunos empresarios) (6.2.4).

Además, la OIT recomienda reformar el sistema de fideicomiso del SEBD que solo permite el uso del 2.25 para cubrir el déficit, según la ley actual, como también hacer un plan de indexación de las jubilaciones y pensiones, es decir, un ajuste periódico, de acuerdo al aumento de la inflación (6.2.8).

Por las razones expuestas, el Polo Ciudadano de Panamá propone:

Repudiar la campaña de miedo levantada por los medios de comunicación y el sector privado para justificar sus “medidas paramétricas”. No aceptar ni aumento de cuotas, ni edad de jubilación, ni traspaso de la administración del sistema a manos privadas. Exigir la anulación de la reforma de 2005, y retorno al sistema solidarios anterior, como única forma de salvar al sistema de IVM de la CSS. Exigir la ratificación del Convenio núm. 102 de la OIT sobre la seguridad social (norma mínima), de 1952. Formar un frente unificado de los sectores sindicales y populares que defiendan estos principios de manera firme y movilizada.

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~