¿Wappin? Cosas panameñas / Panamanian things

Desfile patrio en Parita, Herrera.

Sonidos Istmeños

Roque Cordero — Concierto para Violín y Orquesta

https://youtu.be/hRz74zkFb4A

Samy y Sandra Sandoval – Acuarius Amar Puerto Armuelles 2022

https://youtu.be/D9j61o8hF8Q

Jhonathan Chávez – Vuelves

https://youtu.be/R9qqDSntrnE

Erika Ender – 30 Años de Trayectoria

https://youtu.be/7lNJF2VDKAc

Rubén Blades – Cantares del Subdesarrollo (album completo 2009)

https://youtu.be/LoPB6dJd7ds

Danny Rivera y Yomira John – Concierto Siempre Amigos

https://youtu.be/1pku4P1M7pg

Rómulo Castro y Grupo Tuira – Concierto En Casa

https://youtu.be/bwoA2ZvWXTc

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~