Postergado por mayo el Festival de Artes Escénicas

Desfile La Tribu.

POSPONEN PARA MAYO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS

por Roberto Enrique King

La Fundación pro Artes Escénicas y Audiovisuales informó en comunicado reciente que se ha visto en la necesidad de posponer para fechas que van del 15 al 20 de mayo, la realización del 12° FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS – FAE 2023, que tenían previsto realizar del 14 al 19 de abril, con agrupaciones y maestros invitados de 8 países, incluyendo Panamá, y que cuenta al momento, en lo estatal, solamente con el respaldo confirmado del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social y el GECU de la Universidad de Panamá.

Las razones para la posposición son económicas, puesto que la respuesta a la gestión de patrocinios que llevan adelante desde hace meses ha estado muy lenta y poco positiva, lo que ha atrasado la confirmación de la programación internacional y demás segmentos del proyecto, conformado por una selección de las mejores obras teatrales y dancísticas nacionales y extranjeras en salas, actividades formativas para estudiantes y artistas escénicos, teatro infantil para niños de las escuelas públicas y entretenimiento al aire libre para toda la familia, todos gratuitos o a precios muy accesibles.

La Fundación FAE apunta a dedicar este mes extra que ganará con el cambio de fechas, a multiplicar esfuerzos para poder concretar la plataforma financiera necesaria para hacer el FAE 2023 como está planificado o en su defecto ajustarlo a las circunstancias del caso. Y agradece el respaldo y la comprensión de su público, medios de comunicación, aliados, colaboradores y amigos, invitándolos a cerrar filas para hacer posible una vez más esta gran fiesta del teatro y la danza contemporánea del mundo.

Progresivamente se irán dando los detalles y confirmaciones de teatros, componentes y programación del festival, el único en el país que cubre lo mejor del teatro y la danza contemporánea del mundo, a través de los medios de comunicación, de su web www.faepanama.org y de sus redes sociales FAE Panama en Facebook, Twitter e Instagram.

