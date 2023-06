¿Wappin? It’s time for the maleantes

Celebrating a prison sentence? That’s rude. But an end to impunity wouldn’t be.

¿Celebrando una condena de prisión? Eso es de malas modas. Pero el fin de la impunidad no lo sería.

Been there, done that

Ya he pasado por eso

The Robins – Riot In Cell Block #9

https://youtu.be/_0qN6EBrhPU

10,000 Maniacs – I’m Not the Man

https://youtu.be/5YUg1QZ3sWY

Nelson Ned – El Preso Numero Nueve

https://youtu.be/G8WmbdQflg0

Loretta Lynn – Women’s Prison

https://youtu.be/1GZZ13rJsus

Archie Shepp – Attica Blues

https://youtu.be/ZVyy8bvv3dg

Joan Baez – I Shall Be Released

https://youtu.be/i7baiMm433c

Los Tres en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín

https://youtu.be/RMwcfUU-tcM

Bonnie Tyler – Holding Out for a Hero

https://youtu.be/S_28psTosmo

Varios – Carcel o Infierno

https://youtu.be/i6GXESw1Nm8

Flora Purim – Casa Forte

https://youtu.be/JN9ZsDIasZU

José José – Preso

https://youtu.be/fDufg3Xlsko

Wendy O. Williams – Reform School Girls

https://youtu.be/E9UHpgWYH3I

BB King – How Blue Can You Get?

https://youtu.be/-mwzss6NcX0

Karol G en el Reclusorio El Buen Pastor de Bogotá

https://youtu.be/6aJXwzwxkzc

Johnny Cash concert at Folsom Prison

https://youtu.be/GpZ-2HDJzFw

