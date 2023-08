¿Wappin? Different Tastes / Gustos Diferentes

The late John Lee Hooker. El difunto John Lee Hooker.

Dibujo por / drawing by Mario Perez (Wikimedia).

La lista de reproducción de este viernes

This Friday’s playlist

PsyDub Mix – Alice in DubLand

https://youtu.be/dqQelMDaKjY

Cal Tjader – Solar Heat

https://youtu.be/4JeQdzwcPgc

Sofía Valdés – Handful of Water

https://youtu.be/znN_ZULrX_k

John Lee Hooker, Carlos Santana & Etta James – Fillmore 1986

https://youtu.be/NIemkpnMCvg

Cannons – Hurricane

https://youtu.be/LZ2kSbSrDLs

Karol G – Tiny Desk Concert

https://youtu.be/D8UWsFMVj_Q

Steel Pulse – Soldiers

https://youtu.be/aN7OhTXQT_8

War – City, Country, City

https://youtu.be/DZmeFGmiQDI

Larissa Liveir – Shine On You Crazy Diamond

https://youtu.be/tjjpyUytdsI

1969 Memphis Country Blues Festival – Full Documentary

https://youtu.be/aVhyv-S3R0g

Yoruba Andabo – Abakua

https://youtu.be/Sx_tkrYzSiw

Marianne Faithfull – Witches’ Song

https://youtu.be/H8yJcMuQS1k

Lenny Kravitz – How Long Have You Been Blind?

https://youtu.be/TR5DNlgQJVs

Sech – Esta Noche

https://youtu.be/wJU56kFCdwg

Miss Monique – Siona Records anniversary on Mykonos

https://youtu.be/s-erB7HmdDw

~ ~ ~