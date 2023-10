Nito backs down / Nito da marcha atrás

Photo by / Foto por La Presidencia.

“…I will request the Electoral Tribunal to call a referendum on Sunday, December 17, 2023, so that Panamanians can decide with the power of the vote whether or not to repeal Law 406, the mining contract….” “…Solicitaré al Tribunal Electoral la convocatoria de una consulta popular el domingo 17 de diciembre de 2023, para que los panameños decidamos con el poder del voto si se deroga o no se deroga la Ley 406 del contrato minero”. …

Para que la voluntad mayoritaria se exprese de la manera más democrática, solicitaré al Tribunal Electoral la convocatoria de una consulta popular el domingo 17 de diciembre de 2023, para que los panameños decidamos con el poder del voto si se deroga o no se deroga la Ley 406. pic.twitter.com/1z7L9cKN2J — Nito Cortizo (@NitoCortizo) October 30, 2023

