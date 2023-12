¿Wappin? Badass Friday / Viernes rudo

I got it from my mama

Me lo dio mi madre

Lista de reproducción del viernes recopilada por Eric L. Jackson Malo

Friday playlist compiled by Eric L. Jackson Malo

George Thorogood – Bad To The Bone

Bad Bunny – Baticano

Niagara Detroit & Dark Carnival – Cop’s Eyes

Rihanna – Desperado

The Beatles – Bad Boy

Björk & Rosalía – Oral

Mike & The Mechanics – Silent Running

I-Threes – Many Are Called

The Four Tops – Are You Man Enough?

The Pretenders – Creep

Wendy O. Williams – Reform School Girls

