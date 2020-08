Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Hepatic Tanager ~ Tangara Bermeja ~ Piranga flava. Encontrado en Cerro Azúl a 2,150 pies. Foto © Kermit Nourse.

Hepatic Tanager / Tangara Bermeja

Not widespread in Panama, the Hepatic tanager can easily be confused with the Summer tanager, the Summer tanager bearing a pinkish bill. The hepatic ranges from the American southwest to southern Brazil. This species is especially found at highland forest edges – nor much over 7,000 feet, though – but will sometimes make it down to sea level. They inhabit both sides of the isthmus.

No muy extendida en Panamá, la tangara bermera se puede confundir fácilmente con la tangara veranera, la tangara veranera que tiene un pico rosado. La bermera se extiende desde el suroeste de Estados Unidos hasta el sur de Brasil. Esta especie se encuentra especialmente en los bordes de los bosques de las tierras altas –aunque no mucho más de 2,100 metros– pero a veces llega hasta el nivel del mar. Habitan a ambas vertientes del istmo.

